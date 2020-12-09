Индонезийская Bio Farma сообщила, что эффективность вакцины Sinovac составила 97%

Индонезийская государственная фармацевтическая компания Bio Farma заявила, что промежуточные данные по проведенным ею испытаниям вакцин от COVID-19, произведенных китайской компанией Sinovac, показали эффективность препарата до 97%.

«Наша группа по клиническим испытаниям, основываясь на промежуточных данных (продолжительность обзора — один месяц), сообщила об эффективности до 97%», — сказал Iwan Setiawan, пресс-секретарь компании Bio Farma.

Он не уточнил, был ли промежуточный результат получен на основе данных поздней стадии клинических испытаний, при этом другой представитель Bio Farma сообщил, что компания все еще собирает данные об эффективности в ходе текущего испытания 3-й фазы.

Bio Farma не предоставила данных о том, сколько добровольцев заразилось коронавирусной инфекцией во время испытания, в котором приняли участие 1600 человек.

Iwan сказал, что Bio Farma будет ждать полных результатов и ожидает, что Индонезийское регуляторное агентство выдаст разрешение на экстренное использование в конце января следующего года.

Ранее в компании Sinovac заявляли, что 97% здоровых взрослых людей, получающих более низкие дозы препарата, участвовавших в испытании фазы 1/2, продемонстрировали иммунную реакцию.

Бразильский биомедицинский центр, который проводит испытания 3-ей фазы вакцины CoronaVac, сообщал, что Sinovac должна опубликовать результаты эффективности вакцины к 15 декабря.

gmpnews