Резиденты технополиса «Москва» инвестировали в производство лекарств 4 млрд рублей

Общий объем инвестиций в фармацевтическую промышленность столицы за девять месяцев этого года составил 4,98 млрд рублей. Чуть более 80 процентов из них пришлось на резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Вложения высокотехнологичных предприятий — резидентов технополиса в производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, в этом году выросли более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом и превысили 4 миллиарда рублей. Общая доля инвестиций компаний особой экономической зоны за девять месяцев 2020 года в этот сегмент составляет 81 процент», — сказал заммэра.

Сейчас в технополисе «Москва» расположено семь фармацевтических производств. Они выпускают лекарства против онкологических, психоневрологических и аутоиммунных заболеваний, нарушений костно-мышечной и дыхательной систем, а также изделия для стомированных больных и биомедицинские клеточные продукты для восстановления кожи и мягких тканей.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев отметил, что за девять месяцев 2020 года резиденты ОЭЗ инвестировали 7,4 млрд рублей.

«С января по сентябрь этого года доля инвестиций резидентов ОЭЗ “Технополис “Москва” в обрабатывающие производства столицы составила 11 процентов. Этот показатель выше почти на 1,6 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — уточнил он.

В особой экономической зоне «Технополис “Москва”» сосредоточено 180 высокотехнологичных компаний, 79 из них имеет статус резидента. Резиденты уже вложили в развитие своих производств более 36 млрд рублей и создали около семи тысяч рабочих мест.

gmpnews