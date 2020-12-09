Pfizer и Moderna отказались участвовать в организованном Белым домом саммите по вакцинам

Производители вакцин Pfizer и Moderna отказались от участия в саммите по вакцинам, который пройдет в Белом доме 8 декабря. Ранее администрация Трампа обвиняла Pfizer в намеренном откладывании оглашения результатов испытаний об эффективности вакцины от COVID-19. Также считается, что встреча организована, чтобы склонить FDA к скорейшему принятию решения об одобрении вакцин.

Фармацевтические компании — разработчики вакцин от COVID-19 Pfizer и Moderna отклонили приглашение действующего президента США Дональда Трампа принять участие в саммите по вакцинам, организованного в Белом доме администрацией главы государства. Об этом пишет новостное агентство STAT news.

Встреча, проведение которой запланировано на 8 декабря, состоится в преддверии рассмотрения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) кандидатных вакцин, представленных Moderna и компаниями Pfizer и BioNTech. В саммите примут участие сам Дональд Трамп, вице-президент Майк Пенс и различные руководители фармкомпаний.

В числе приглашенных оказались Pfizer и Moderna, подавшие заявки об одобрении своих вакцин в FDA, а также аптечные сети и логистические компании McKesson, Walgreens, CVS, UPS и FedEx. Как сообщается, есть высокая вероятность посещения ими мероприятия. Однако непосредственные руководители предприятий, скорее всего, не будут присутствовать на встрече.

STAT также напоминает, что администрация проигравшего на выборах президента находилась в конфликте с Pfizer, обвиняя компанию в намеренном откладывании публикации данных об эффективности вакцины с целью воспрепятствовать победе Дональда Трампа на состоявшихся 3 ноября президентских выборах. Несмотря на напряженные отношения, Белый дом все же пригласил генерального директора Pfizer Альберта Бурлу выступить на саммите. Генеральный директор Moderna Стефан Бансель также был приглашен, но ни он, ни другие члены руководства фирмы не появятся на встрече.

Организованное событие интерпретируется многими представителями отрасли как стремление администрации Трампа оказать давление на FDA и ускорить выдачу разрешения на экстренное применение вакцин от коронавируса с целью приписать себе заслугу за их разработку. На этом фоне главу FDA Стивена Хана уже во второй раз вызвали в Белый дом для представления объяснений касательно столь затянутого процесса выдачи долгожданного разрешения.

Владимир Заболотских

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