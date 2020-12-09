Универсальная вакцина от гриппа успешно прошла ранние испытания

Вакцина, которая вызывает иммунный ответ на широкий спектр штаммов гриппа, показала хорошие результаты в I фазе клинических испытаний, сообщают исследователи Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай (Нью-Йорк). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Вакцина инициирует производство антител, нацеленных на специальный белок вируса, с помощью которого он прикрепляется к углеводным выростам на поверхности других клеток. Другие вакцины обычно вырабатывают антитела к наружной части вируса, но этот элемент меняется от штамма к штамму, поэтому для новых видов гриппа необходимо каждый раз разрабатывать новую вакцину.

Также вакцина обеспечивает долгосрочный иммунитет, снижая необходимость проходить ревакцинацию.

«Вакцина против вируса гриппа… вероятно, предоставляет защиту от любого нового подтипа или штамма вируса гриппа. Это значительно повысит нашу готовность к пандемиям, позволив в будущем избежать проблем с пандемиями гриппа, похожими на ту, что мы видим сейчас с COVID-19», — заявил профессор микробиологии Школы медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай и один из авторов исследования Флориан Краммер.

«Наша химерная вакцина на основе гемагглютинина — это крупный шаг вперед по сравнению с обычными вакцинами, которые часто не приспособлены к борьбе с циркулирующими штаммами вируса и поэтому менее эффективны. Кроме того, ежегодная ревакцинация людей является огромным и дорогостоящим мероприятием», — добавил он.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России разрабатывается объединенная вакцина против гриппа и коронавируса. Кроме того, по ее словам, в стране идет работа над как минимум 10 разными вакцинами от COVID-19.

Николай Соколов

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