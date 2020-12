Путин наградил Муратова, Нифантьева, Сажина и Чупина за борьбу с COVID-19 Универсальная вакцина от гриппа успешно прошла ранние испытания » Pfizer не сможет поставить дополнительные партии вакцин в США до конца июля Pfizer сообщила, что не сможет поставить американскому правительству дополнительные дозы вакцины против COVID-19 до июня или июля. Компания обосновала это тем, что другие страны выкупили большую часть ее запасов. Компания Pfizer сообщила администрации президента Дональда Трампа, что сможет поставить американскому правительству дополнительные дозы вакцины только в июне или июле 2021 года, сообщает The Washington Post со ссылкой на свои источники. Производитель объяснил это тем, что большая часть его запасов вакцины уже выкуплена другими странами. Американские официальные лица ранее заявляли, что во втором квартале 2021 года проблем с доступностью вакцин не ожидается. «Я не вижу проблем с нашей способностью покупать вакцины и предлагать их всему американскому обществу», – заявил в понедельник генерал Пол Островски, курирующий логистику Operation Warp Speed – правительственной инициативы по ускорению разработки вакцин. «Понятно, что у Pfizer были контракты с другими странами. О многих из них было известно заранее. Мы это понимаем», – добавил он. Но несколько официальных лиц, осведомленных о контрактах, заявили, что поставок от других компаний может быть недостаточно, чтобы восполнить нехватку вакцин, добавляет The Washington Post. Издание сообщает, что, по словам его источников, летом 2020 года Pfizer призвала официальных лиц программы Operation Warp Speed закупить 200 млн доз вакцины, достаточных для вакцинации 100 млн американцев. Но в руководстве Warp Speed ​​отказались от такого предложения и в итоге предпочли заказать 100 млн доз. На прошлых выходных федеральные чиновники обратились к компании с просьбой дополнительно купить еще 100 млн доз, поскольку решение FDA об одобрении вакцины уже практически принято. Но к тому времени Pfizer заявила, что уже продала свои запасы «в другие места». В Pfizer отметили, что компания может предоставить США 50 млн доз в конце второго квартала и еще 50 млн доз в третьем квартале следующего года, сообщают источники The Washington Post. На прошлой неделе Pfizer прокомментировала данные о срыве поставок вакцин по всему миру из-за нехватки сырья. Информация об этом ранее появилась в The Wall Street Journal, в статье сообщалось о том, что компания планировала поставить на мировые рынки 100 млн доз вакцины к концу этого года, но впоследствии сократила это число до 50 млн доз. В письме, поступившем в «ФВ», Pfizer уточнила, что эта информация не нова и что компания заявляла об этом еще в прошлом месяце. Николай Соколов

