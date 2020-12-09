Путин наградил Муратова, Нифантьева, Сажина и Чупина за борьбу с COVID-19

Владимир Путин подписал указ о награждении представителей мед- и фармотраслей государственными наградами за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусом. Среди награжденных – Евгений Нифантьев, Алексей Чупин, Рустем Муратов и Станислав Сажин.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении представителей фармотрасли за организацию работы по выпуску препарата, применяемого для лечения COVID-19, и за работу по предотвращению распространения эпидемии.
Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
За большой вклад в организацию работы по выпуску препарата, применяемого для лечения COVID-19, орденом Почета награжден председатель совета директоров ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» Дмитрий Зубов.
Орденом Дружбы награждены:
- президент ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» Рустем Муратов;
- вице-президент по развитию бизнеса и исследованиям АО «Алиум» Алексей Чупин.
Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени награждены:
- директор по регистрации ЗАО «Биоком» Салимат Гасанов;
- генеральный директор АО «Фарм-Центр» Сергей Клыков;
- заместитель исполнительного директора по производству и развитию ЗАО «Биоком» Вениамин Поташников;
- исполнительный директор ЗАО «Биоком» Александр Сергеев;
- директор по регуляторике и исследованиям АО «Алиум» Гульнара Сетдекова.
Среди награжденных медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции – генеральный директор ООО «Нео-Фарм» Евгений Нифантьев и генеральный директор ООО «Доктор на работе» Станислав Сажин.
Фото: kremlin.ru
Елена Сидорова
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