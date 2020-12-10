Великобритания предупредила о побочных эффектах после вакцинации

Британский медицинский регулятор заявил, что людям с «выраженными» аллергическими реакциями следует избегать прививки вакциной против коронавируса от Pfizer и BioNTech. Это произошло после того, как в первый день вакцинации два человека сообщили о серьезных побочных эффектах.

Людям с «выраженными» аллергическими реакциями не стоит принимать одобренную вакцину от Pfizer и BioNTech, заявил директор по медицинским вопросам Национальной службы здравоохранения (NHS) Великобритании Стивен Поуис, сообщает Reuters. Ранее британское правительство заявило, что выплатит компенсации лицам, у которых возникнут побочные эффекты после вакцинации от COVID-19.

«MHRA [британский регулирующий орган] в качестве меры предосторожности посоветовал людям с серьезными аллергическими реакциями не получать эту вакцину после того, как вчера у двух человек с такой аллергией обнаружились негативные эффекты», — рассказал Поуис. Он добавил, что оба заявивших о побочных эффектах пациента восстанавливаются и чувствуют себя хорошо.

В свою очередь MHRA заявило, что будет изучать дополнительную информацию об инциденте. Pfizer и BioNTech пообещали оказать помощь регулятору, чтобы разобраться в произошедшем.

Pfizer также отметила, что люди, у которых наблюдались тяжелые побочные аллергические реакции на вакцину или ее ингредиенты, были исключены из поздних стадий испытаний, что отражено в протоколе экстренного утверждения MHRA.

В обновленном руководстве MHRA, разосланном британским медицинским работникам, добавлены новые категории населения, которым нельзя проходить вакцинацию, добавляет Reuters.

«Люди, у которых была зафиксирована значительная аллергическая реакция на вакцину, лекарство или пищу (например, анафилактоидная реакция или реакции, из-за которых рекомендуется носить автоинжектор адреналина), не должны получать вакцину Pfizer и BioNTech», — говорится в этом сообщении.

Американский регулятор FDA 8 декабря опубликовал документ, в котором говорится, что 0,63% людей в группе вакцины и 0,51% в группе плацебо сообщили о возможных аллергических реакциях в ходе испытаний. Так, один из испытуемых сообщал CNBC, что после получения второй прививки он проснулся от холода и испытал настолько сильную дрожь, что сломал зуб. «Было больно даже просто лежать на простыне», — добавил он. Второй участник испытаний заявил об усталости и головной боли после второй прививки.

По словам профессора экспериментальной медицины Имперского колледжа Лондона Питера Опеншоу, количество испытывающих побочные эффекты пациентов незначительно.

«Тот факт, что мы так быстро узнали об этих двух аллергических реакциях и что регулирующий орган принял меры для вынесения предупредительных рекомендаций, показывает, что система мониторинга работает хорошо», — заявил он Reuters, комментируя случай в Великобритании.

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Вакцинация населения началась 8 декабря. В течение первой недели британцам будут доступны около 800 тыс. доз вакцины, в первую очередь ее получат жители домов престарелых, люди преклонного возраста и медработники.

Николай Соколов

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