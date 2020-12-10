Турция раскритиковала российскую вакцину против коронавируса

Турция заявила, что российская вакцина против коронавируса не прошла проверку на соответствие стандартам надлежащей лабораторной практики. В связи с этим страна отказывается от закупки препарата. Речь скорее всего идет о вакцине «Спутник V».

Турция не собирается закупать российскую вакцину против коронавируса, передает Reuters. Как заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа новостному порталу Haberturk, препарат не соответствует стандартам надлежащей лабораторной практики.

«Россия их не выполнила. Поэтому для ВОЗ и стран мира невозможно закупать эту вакцину. Эта вакцина не может получить лицензирование и у нас», — заявил глава Минздрава Турции. При этом он не уточнил, о какой именно вакцине идет речь. Известно, что страна вела переговоры о проведении третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V».

Фахреттин Коджа добавил, что Турция работает над закупкой 25 млн доз вакцины от Pfizer и BioNTech. К апрелю следующего года в стране планируют вакцинировать 50 млн человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА «Новости», что испытания «Спутника V» свидетельствуют об эффективности вакцины. «Результаты тестирования и испытаний говорят о том, что это очень эффективная и надежная вакцина, которая может и обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией», — сообщил пресс-секретарь.

Источник в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказал РИА «Новости», что переговоры с Турцией по поводу вакцины еще продолжаются.

Анастасия Теслина

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