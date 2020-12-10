ПАО «Аптечная сеть 36,6» внесло 7,8 млрд руб. в уставной капитал ООО «Джи Ди Пи»

Аптечная сеть «36,6» внесла 7,8 млрд руб. в уставной капитал оптового подразделения ООО «Джи Ди Пи». Ранее сеть заявляла о планах продать компанию бывшему гендиректору сети Владимиру Нестеренко.

8 декабря в уставной капитал «Джи Ди Пи» был внесен дополнительный вклад в размере 7,8 млрд руб. Информация об этом появилась в центре раскрытия корпоративной информации.

«Дополнительный вклад вносится до момента заключения договора, направленного на отчуждение Эмитентом 100% долей в уставном капитале ООО «Джи Ди Пи»», — следует из документа. Это может означать, что «Джи Ди Пи» готовят к продаже.

Ранее сеть говорила о том, что планирует продать ООО «Джи Ди Пи» Владимиру Нестеренко, который до октября 2020 года занимал позицию генерального директора сети «36,6».

27 ноября «ФВ» писал о потенциальной продаже «Джи Ди Пи». Тогда акционеры сети одобрили совершение крупной сделки, общая сумма которой составляла более 10% балансовой стоимости активов ПАО. На тот момент точная сумма сделки не раскрывалась.

Подготовку к продаже организации сеть начала еще в сентябре — тогда ПАО «Аптечная сеть «36,6» вывело ООО «Джи Ди Пи» из офшора, купив 100% организации у компании Klada Ventures Ltd. Продажу оптового подразделения в «36,6» объяснили планами общества сосредоточить свои усилия в розничном сегменте и развивать аптечные сети под брендом «36,6» и «Горздрав».

Ранее «ФВ» сообщал о том, что сеть «36,6» утвердила цену размещения акций в рамках допэмиссии. По итогам размещения компания может привлечь от 19,5 до 21,6 млрд руб.

Руслан Мавлиханов

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