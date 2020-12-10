В России стали реже открывать новые аптеки

С начала года в России открылось 900 новых аптек, но это на 300 точек меньше, чем годом ранее. По данным на конец октября, всего в стране работало 68,1 тыс. точек фармацевтической розницы.

В начале 2020 года в России работало 67 200 аптек. По окончании первого квартала текущего года предприниматели открыли 800 новых точек и общее количество достигло 68 тыс. Во втором квартале количество аптек снизилось на 100, но по итогам третьего квартала у фармацевтической розницы было вновь 68 тысяч точек, следует из данных AlphaRM.

Всплеск активности открытия новых аптек в России был в октябре. В конце месяца в России насчитывалось 68 100 точек. Итого за десять месяцев текущего года открыто 900 аптек, за этот же период прошлого года появилось 1 200 новых точек.

Большая часть выручки по итогам 10 месяцев 2020 года приходится на федеральные сети, их доля в общей сумме 57%, за аналогичный период 2019 года доля была 54%. Доля локальных сетей снизилась с 35 до 33%, одиночных аптек – с 11 до 10%.

За этот период аптечные продажи составили 1,2 трлн руб. Из них лекарств продано на 909 млрд руб. (+12% к 10 месяцам 2019 года), БАД – на 66 млрд руб. (+23%), прочего ассортимента – на 216 млрд руб. (+2%).

Чаще всего в аптеках покупали препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ингибиторы АПФ), противопростудные и противовирусные лекарства. На эти группы пришлось почти 10% рынка лекарств.

Елена Калиновская

pharmvestnik