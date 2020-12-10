Госдума одобрила законопроект об использовании фармсубстанции этанола в медизделиях

Госдума в окончательном чтении рассмотрела законопроект, который устанавливает возможность производителей медизделий закупать фармсубстанции этанола для их изготовления. Документ также содержит поправку о порядке проведения исследования влияния вспомогательных веществ на эффективность лекарственного препарата. Она разработана для гармонизации с законодательством ЕАЭС.

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект «О внесении изменений в статьи 18 и 45 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств», которая позволит производителям спиртосодержащих медицинских изделий приобретать фармацевтическую субстанцию этилового спирта (этанола).

«Прежде в законодательстве на этот счет был пробел: изготовить лекарство или медизделие можно было из любого этилового спирта, — пояснял при обсуждении документа член Комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров. — Теперь мы определили, что для изготовления можно использовать только фармацевтическую субстанцию. А это — отдельная система лицензирования и контроля».

Как писал «ФВ», с 29 декабря вступает в силу Федеральный закон № 481-ФЗ от 27.12.2019 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому при производстве лекарственных препаратов и медизделий можно использовать только фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Фармкомпании сообщали, что новые правила использования этанола создадут проблемы для производителей спиртосодержащих препаратов и могут привести к остановке производства таких лекарств.

Принятый Госдумой документ также включает в себя поправку, согласно которой проведение исследования лекарственного препарата для доказательства отсутствия влияния разных вспомогательных веществ или вспомогательных устройств на его безопасность и эффективность будет проводиться по правилам Евразийского экономического союза. Поправка разработана для гармонизации национального российского законодательства с правом ЕАЭС.

Фото: duma.gov.ru

Маргарита Грошева

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