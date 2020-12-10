Аптечная сеть «36,6» утвердила цену размещения акций в рамках допэмиссии

Совет директоров аптечной сети «36,6» определил цену размещения акций компании в рамках допэмиссии. Стоимость обыкновенной акции составит 13,55 руб. за бумагу.

8 декабря совет директоров «36,6» определил стоимость акций компании в рамках их допвыпуска. Итоги совещания опубликованы в центре раскрытия корпоративной информации.

Цена размещения обыкновенных акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» по открытой подписке составит 13 руб. 55 коп. за бумагу.

Преимущественным правом выкупа обладают акционеры, внесенные в реестр 3 августа 2020 года. Для них цена акции составит 12 руб. 20 коп. По итогам размещения компания может привлечь от 19,5 до 21,6 млрд руб.

По данным на 12.00 мск акции компании на Московской бирже торговались на уровне 13,4 руб

В ноябре «ФВ» писал, что Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск 1,6 млрд акций сети «36,6». Номинальная стоимость одной бумаги составляет 0,64 руб.

В том же месяце стало известно, что доля мажоритарного акционера сети Altus Capital снизилась с 29,97 до 17,46% после внеочередного собрания акционеров.

Руслан Мавлиханов

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