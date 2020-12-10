Россия направила в ВОЗ документы на вакцину «ЭпиВакКорона» от «Вектора»

8 декабря в ВОЗ направлены документы на еще одну российскую вакцину «ЭпиВакКорона», разработчиком которой является «Вектор». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора.

Документы по вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора направлены во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Анна Попова.

«8 декабря во Всемирную организацию здравоохранения направлены документы на еще одну российскую вакцину, это «ЭпиВакКорона», и мы ждем решения ВОЗ», – сказала Попова на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Поповой, международное сотрудничество началось еще в январе этого года, когда центр «Вектор» был включен в реестр европейских лабораторий, которые оказывают содействие ВОЗ в диагностике с COVID-19.

Как сообщалось 19 ноября, разработчик первой вакцины «Спутник V» НИЦЭМ им. Гамалеи подал заявку в ВОЗ на сертификацию своего препарата. Он может быть включен в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях. О регистрации вакцины в России Президент Владимир Путин объявил 11 августа. Эта двухкомпонентная вакцина на основе аденовируса человека.

13 октября Минздрав выдал регистрационное удостоверение вакцине «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор». В настоящее время она проходит третью фазу клинических исследований. 20 ноября «Вектор» сообщил о выработке антител у 100% привитых добровольцев.

Массовое производство вакцины запланировано на начало 2021 года.

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Елена Сидорова

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