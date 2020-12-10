Лариса Прокопьева получила государственную награду

9 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко вручил основательнице и бессменному руководителю ЗАО «Эвалар» Ларисе Прокопьевой медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Государственная награда Ларисе Прокопьевой была вручена за большой вклад в социально-экономическое развитие Алтайского края. За прошедшие почти три десятилетия производитель прошел путь от небольшой региональной компании до одного из крупнейших игроков национального фармацевтического рынка. Сегодня «Эвалар» не только признанный лидер российского рынка БАД, но также успешно развивает собственный лекарственный портфель. Так, в 2020 году компания запустила на запланированную мощность второй производственный комплекс в Алтайском крае, где локализовала производство лекарственных средств, увеличив собственные производственные мощности в полтора раза — до 5 млн таблеток и капсул в год.

«Эвалар» — один из крупнейших работодателей Алтайского края: на производстве в Бийске трудятся более 1500 человек, при этом компания последовательно реализует социальную политику, направленную на удержание в регионе высококвалифицированных специалистов, а также молодежи.

Источник: Эвалар

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