Гинцбург опроверг информацию о длительном запрете на употребление алкоголя при вакцинации

О полном запрете на употребление алкоголя во время вакцинации речь не идет, отказаться от него рекомендуется в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины. Также рекомендуется отложить употребление некоторых лекарств, подавляющих иммунную систему, сообщил глава Центра Гамалеи.

Отказаться от употребления алкоголя настоятельно рекомендуется в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, однако о полном отказе от алкоголя речь не идет. Об этом сообщил журналистам глава разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь, разумеется, не идет. Речь всего лишь о разумном ограничении потребления, пока организм не сформировал свой иммунный ответ на коронавирусную инфекцию. Причем это справедливо не только для «Спутника V», но и для любой другой вакцины. Тем не менее мы настоятельно рекомендуем воздержаться от алкоголя в течение трех дней после каждого укола», – сказал он (цитата по ТАСС).

Гинцбург пояснил, что чрезмерное употребление алкоголя в период вакцинации может значительно снизить иммунитет, значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным. По его словам, рекомендуется отложить на 42 дня после вакцинации против коронавируса употребление некоторых лекарств, подавляющих иммунную систему.

«В течение 42 дней, пока формируется иммунитет к коронавирусу, не рекомендуется принимать лекарства, подавляющие иммунную систему. Все это стандартные рекомендации при вакцинации, чтобы достичь ее максимальной эффективности», – сказал эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что употреблять алкоголь необходимо прекратить как минимум за две недели до вакцинации. Кроме того, от алкогольных напитков лучше отказаться и на весь период вакцинации – от получения первой дозы препарата до второй и некоторое время после, сказала она.

Фото: Олег Кирюшкин

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