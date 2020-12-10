РФПИ и Центр Гамалеи заявили о готовности производить «Спутник V» на украинском «Биолеке»

Разработчики «Спутник V» готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила АО «Биолек», говорится в сообщении РФПИ. Однако украинская сторона эту информацию опровергает.

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук провели 8 декабря встречу, в ходе которой обсуждалась возможность технологического трансфера и запуска производства на территории Украины российской вакцины «Спутник V».

«РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи готовы производить вакцину на Украине и подать документы для ее регистрации государственными регулирующими органами. Выпуск готовой формы вакцины на территории Украины уже наладила одна из ведущих фармацевтических компаний — АО «Биолек». Производственные мощности «Биолек», на которых будет осуществляться выпуск вакцины, соответствуют всем действующим требованиям стандарта GMP», – указано в сообщении РФПИ.

В Харькове официально опровергли готовность «Биолека» производить «Спутник V», пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение на официальном сайте компании. «На данный момент АО «Биолек» не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий относительно производства вакцины «Спутник V» или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производили таких вакцин на технологической базе компании», — говорится в сообщении. Производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной регистрации, отметили в «Биолеке».

В РФПИ в свою очередь объяснили, что «Биолек» обладает возможностями для производства вакцин и на заводе прошли тестовые розливы, технологически идентичные производству вакцины «Спутник V». Производители заявили, что готовы подписать соглашение о технологическом трансфере и поставить сырье для производства вакцины после разрешения властей Украины.

6 октября, Медведчук заявил, что сделал прививку «Спутник V». Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились российской вакциной, а ждать вакцину, которую пообещал Евросоюз. Президент России Владимир Путин 6 октября сообщил, что существует возможность поставок российской вакцины от коронавируса Украине, для этого необходимо наличие запроса от Киева.

Фото: sputnikvaccine.com

Елена Сидорова

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