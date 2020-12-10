«Нацимбио» начала испытания препарата на основе плазмы крови от COVID-19

В КИ I фазы участвуют 35 пациентов, испытание проводится на базе Пермского центра профессиональной медицины. Обозначенный срок завершения I фазы – 31 декабря 2021 года.
Иммуноглобулин при лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19 с сентября 2020 года испытывает также шведская Octapharma. В России у нее СП с «Фармимэксом».
«Нацимбио» в июне 2020 года объявляла о планах по производству препарата иммуноглобулина с антителами к SARS CoV-2. Тогда предполагалось, что препарат будет создан на основе разработки «Микрогена» БиоГам с учетом дополнительной спецификации на содержание специфичных к вирусу SARS CoV-2 (БиоГам прошел I стадию КИ). Теперь название исследуемого препарата другое – НИК-007. В «Нацимбио» только подтвердили, что холдинг разработал препарат на основе плазмы крови с антителами против SARS-CoV-2.
«Указанный иммуноглобулин для борьбы с новой коронавирусной инфекцией разрабатывает находящееся под управлением «Нацимбио» НПО «Микроген». Проект развивается самостоятельно, силами разработчика и холдинга, без привлечения инвестиций со стороны», – сообщили в холдинге.
«Ростех» объявлял, что готов производить препарат на четырех филиалах «Микрогена» – в Перми, Нижнем Новгороде, Томске и Уфе. Если сырья будет достаточно, то по полному циклу, говорил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
Фото: gea.com