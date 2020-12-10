Вакцина от коронавируса Sinopharm получила регистрацию в ОАЭ

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ заявило об официальной регистрации инактивированной вакцины против коронавируса, разработанной китайской компанией Sinopharm, которая показала эффективность в 86%, сообщает эмиратское агентство WAM.

«Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ объявило об официальной регистрации инактивированной вакцины против COVID-19 Пекинского института биологических продуктов, это стало важным шагом на пути к борьбе с глобальной пандемией. Регистрация этой вакцины была проведена в ответ на заявку от компании Sinopharm CNBG», — сообщает агентство.

Как отмечается, медики изучили данные промежуточного анализа третьей фазы исследований, проведенных компанией, которые показали, что вакцина имеет эффективность в 86%. Кроме того, данные не выявили проблем, касающихся безопасности применения препарата.

Власти ОАЭ в сентябре разрешили прививать от коронавируса медицинских работников, имеющих дело с пациентами с COVID. Министерство здравоохранения и профилактики тогда отмечало, что вакцина «полноценная и полностью соответствует всем законам и регулирующим правилам». Министр здравоохранения ОАЭ Абдеррхаман аль-Овейс первым сделал эту прививку, после чего стали прививаться и другие члены эмиратского правительства. В частности, сообщалось, что прививку от коронавируса вакциной от Sinopharm сделал министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян. В ноябре стало известно, что от коронавируса привился премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

Как ранее объявило министерство здравоохранения ОАЭ, более 30 тысяч человек 125 наций приняли участие в проходивших в Эмиратах клинических испытаниях разработанной китайской компанией вакцины от коронавируса, при этом никаких серьезных побочных эффектов у них зафиксировано не было.

gmpnews