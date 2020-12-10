Анна Кузнецова и Алексей Репик обсудили создание платформы по лекарствам для детей

Необходимо создание независимой цифровой информационной платформы для анализа данных о потребности в препаратах для детей, которая выполняла бы функцию «одного окна» для родителей, сообщается в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой по итогам встречи омбудсмена с председателем совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексеем Репиком.

Детский омбудсмен отметила, что «решение Президента России о направлении средств от повышения НДФЛ на лекарства для тяжелобольных граждан создаёт огромный ресурс для оказания помощи нуждающимся детям. Анна Кузнецова подчеркнула значимость проблемы: в 2019 году количество обращений в аппарат Уполномоченного по вопросам здравоохранения увеличилось на 87%, многие из них связаны с лекарственным обеспечением. По этим вопросам уже проведены совещания с представителями профильных ведомств.»

Анна Кузнецова и Алексей Репик обсудили в том числе и обеспечение лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией (СМА).

«Министерство здравоохранения зарегистрировало ещё один препарат для лечения СМА – «Рисдиплам». Решение Президента России, принятое в интересах детей с орфанными заболеваниями, призвано обеспечить доступность таких препаратов. Возможно, появление отечественных препаратов для лечения СМА также позволило бы качественно улучшить ситуацию в этой сфере», – подчеркнула Уполномоченный.

Алексей Репик сообщил, что такие разработки ведутся, и в ближайшие годы в России может появиться аналог препарата «Спинраза» (международное непатентованное название «Нусинерсен»).

Также участники встречи обсудили обеспечение лекарствами детей с онкологическими заболеваниями. Говоря о случаях нехватки отдельных препаратов для лечения онкобольных, стороны отметили, что в подобных ситуациях решением могли бы стать резервные либо экстренные, производимые по ускоренной процедуре, закупки таких препаратов, которые позволили бы обеспечить потребности пациентов в случае временного отсутствия нужного лекарства или его дефицита.

В ходе встречи стороны затронули вопрос использования дженериков. Уполномоченный обратила внимание на тревожные обращения родителей юных пациентов, которые сообщают о том, что такие препараты порой действуют плохо, не действуют вовсе или приводят к ухудшению состояния. Анна Кузнецова и Алексей Репик обменялись мнениями о несовершенстве обратной связи между производителями лекарств и пациентами, отсутствии качественных аналитических процедур, которые позволяли бы быстро исключить из оборота лекарство с сильными нежелательными реакциями и не несли бы последствий для врачей, действия которых оказываются зажаты узкими рамками действующих механизмов. Механизм отслеживания побочных реакций существует в рамках фармаконадзора, однако он требует значительного усовершенствования.

Алексей Репик обратил внимание на то, что для производителя также необходима обратная связь. И в ситуациях, когда препарат вызывает побочные эффекты либо не приносит ожидаемого эффекта, но продолжает производиться в неизменном виде, причина – в том, что производитель не получает соответствующей информации. По итогам обсуждения этого вопроса детский омбудсмен поручила рассмотреть вопрос проведения совещания с участием заинтересованных ведомств и структур для обсуждения вариантов создания инструментов обратной связи между производителями лекарств и родителями юных пациентов.

Отдельным вопросом для обсуждения стала необходимость аналитической работы в сфере обеспечения лекарственными препаратами. Представитель фармацевтической отрасли отметил недостаточность прогнозирования потребности в медикаментах, и заметил, что такая аналитика не должна быть аффилированной ни с производителями, ни дистрибьюторами лекарств, ни с пациентскими сообществами. Алексей Репик предложил разработать независимые проекты, которые проводили бы такую аналитическую работу. Анна Кузнецова отметила, что подобные запросы поступают как от общественных организаций и благотворительных фондов, так и обычных граждан. Стороны договорились обсудить возможные форматы реализации этой инициативы. «Одним из вариантов независимой экспертизы является проект «Качество детства», который разработан Институтом уполномоченных по правам ребёнка и реализуется в субъектах Российской Федерации. Среди его ключевых параметров – качество обеспечения права детей на здоровье, и ему также будет дана оценка», – сказала детский омбудсмен.

В ходе детального обсуждения сложившейся ситуации Анна Кузнецова и Алексей Репик обсудили создание независимой структуры – цифровой информационной платформы, предназначенной для сбора и анализа данных о потребности в препаратах, которая предоставляла бы информацию о возможностях лечения ребенка в пределах всего государства и выполняла бы функцию «одного окна» для родителей детей, нуждающихся в лечении. Стороны решили продолжить работу над реализацией этой идеи с приглашением экспертов и профильных структур.

gmpnews