Минздрав Турции опроверг информацию об отказе от вакцины «Спутник V»

В Минздраве Турции опровергли публикации о заявлении главы ведомства Фахреттина Коджи о том, что страна отказалась от российской вакцины против коронавируса.

Минздрав Турции опроверг слова главы ведомства Фахреттина Коджи о том, что страна не будет закупать российскую вакцину. 9 декабря телеканал Haberturk cо ссылкой на Коджу сообщил, что Турция не собирается закупать российскую вакцину, так как препарат не соответствует стандартам надлежащей лабораторной практики. Сам министр также не подтвердил отказ от закупок, пишет РИА «Новости». Произошедшее в Минздраве назвали «недоразумением».

«Насчет российской вакцины. Как известно, она должна пройти надлежащую лабораторную практику по токсикологии. Мы начинаем эту работу в нашей стране. Если все будет успешно, то могу сказать, что проблем не будет», — сказал Коджа журналистам.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что вакцина «Спутник V» стала «объектом негативной информационной атаки в России и за рубежом по конкурентным или политическим причинам».

«В СМИ иногда публикуются недостоверные данные о ее характеристиках, производстве или ходе переговоров Российского фонда прямых инвестиций с потенциальными партнерами и контрагентами. Сегодняшний случай с распространением fake news о якобы высказанном намерении властей Турции отказаться от закупок вакцины «Спутник V», которое не соответствовало действительности, стал еще одним фактом публикации недостоверной информации с упоминанием российской вакцины», – отмечается в заявлении РФПИ, поступившем в «ФВ».

Елена Сидорова

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