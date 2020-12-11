Хакеры получили доступ к конфиденциальным документам о вакцине от Pfizer и BioNTech

Европейский регулятор подвергся хакерскому нападению, в результате которого был получен доступ к документам о вакцине от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Дополнительных подробностей об инциденте предоставлено не было.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило об утечке документов о вакцине от COVID-19 в результате кибератаки на регулятор. Об этом EMA сообщило на своем официальном сайте, не представив подробностей о том, когда, как и кем было совершено хакерское нападение. Известно лишь, что в отношении произошедшего инцидента было начато расследование.

В настоящее время ЕМА рассматривает две вакцины против COVID-19: от Moderna и компаний Pfizer и BioNTech. Решение по ним ожидается в течение ближайших нескольких недель. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech, партнер фармацевтического производителя Pfizer в разработке вакцины, также сделала объявление о «незаконном получении доступа» к ее документам хакерами.

«EMA заверило нас, что кибератака не повлияет на сроки рассмотрения вакцин», – сказано в заявлении компании.

BioNTech отметила, что не знает, были ли украдены какие-либо личные данные участников испытаний. Основные базы данных компаний не были взломаны хакерами. Остается не выясненным, смогли ли злоумышленники получить доступ и к документам Moderna. Событие произошло за день до дня публикации данных о ходе оценки вакцин европейским регулятором. Попытки взлома медицинских учреждений и медицинских организаций активизировались во время пандемии. Многие государства и киберпреступники пытаются получить информацию о вакцинах и помешать их производству и транспортировке.

На днях известная технологическая компания IBM заявила, что система поставок холодильных камер, необходимых для транспортировки вакцин, также подверглась кибератаке. Национальный центр кибербезопасности Великобритании (NCSC) ранее делал предупреждение о том, что российские хакеры, состоящие в разведке, «практически наверняка» стремятся взломать базы данных организаций, разрабатывающих вакцины от COVID-19.

Отдельные государства не впервые подозреваются в хакерской деятельности. Среди таких стран Китай, Иран, Северная Корея, Вьетнам и Россия, которые неоднократно обвинялись в попытке украсть информацию о самом коронавирусе и его потенциальных методах лечения. Вакцина от Pfizer и BioNTech получила разрешение на применение в Великобритании около недели назад, после чего была начата вакцинация населения от коронавируса.

NCSC подчеркнул, что кибератака не повлияет на дальнейший процесс распространения вакцины в Великобритании.

Владимир Заболотских

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