Суд оштрафовал детский хоспис за нарушения правил оборота наркотиков

Суд оштрафовал Детский хоспис фонда «Дом с маяком» на 200 тыс. руб. Сотрудники МВД нашли нарушения в учете наркотических препаратов.

Зюзинский суд Москвы оштрафовал благотворительное медучреждение «Детский хоспис» фонда «Дом с маяком» на 200 тыс. руб. за нарушение правил оборота наркотических средств. Об этом пишет «Медвестник» со ссылкой на сообщение руководителя фонда Лидии Мониава в Facebook.

Разбирательство началось после жалобы, поступившей в Госнаркоконтроль. В ней сообщалось, что Мониава якобы незаконно выдавала не зарегистрированный в России препарат «Фризиум» мальчику, находящемуся под ее опекой. Автор жалобы также утверждала, что этот же ребенок получил и другие сильнодействующие лекарства, которые в итоге не получили другие дети. Мониава утверждала, что мальчик получал лекарства не в хосписе, а в городской поликлинике.

Во время внеплановой проверки в учреждении сотрудники МВД обнаружили неточности в журналах учета лекарств, содержащих наркотические вещества. Детский хоспис не учитывал корешки от рецептов в специальном журнале, журналы учета на момент проверки не были пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью руководителя, на них не было печати организации, в журнале регистрации операций отсутствовала своевременная запись о проведенных операциях. Также сотрудники учреждения не успели внести в документы записи о перемещении лекарств из сейфа длительного хранения в сейф суточного хранения, уточнила Мониава.

Руководитель «Дома с маяком» нарушения признает, по ее словам, все недочеты уже исправлены. «В качестве оправдания могу сказать, что на момент проверки хоспис работал с наркотическими препаратами всего месяц, то есть мы пока только начинаем и учимся, как все это правильно делать. Мы вели великое множество документации по наркотикам, но, как оказалось, не все было правильно», – сообщила она.

Хоспис признали виновным по статье 6.16 КоАП РФ (нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров). Учерждению грозила приостановка деятельности на 90 дней или штраф в 400 тыс. руб. Защита просила суд ограничиться предупреждением. «Дом с маяком» намерен обжаловать судебное решение.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин

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