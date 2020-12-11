Рамил Хабриев заявил о соответствии «Спутник V» требованиям ВОЗ о безопасности

Эксперты Независимого комитета по мониторингу данных проанализировали промежуточные результаты клинических исследований «Спутник V». Вакцина соответствует требованиям безопасности ВОЗ, уверяют они.
Вакцина «Спутник V» соответствует требованиям безопасности Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). К такому выводу пришли эксперты созданного в сентябре 2020 года Независимого комитета по мониторингу данных (НКМД) после анализа промежуточных результатов клинических исследований. Об этом рассказал заместитель председателя НКМД, директор Национального научно-исследовательского института общественного здоровья им. Н.А. Семашко академик РАН Рамил Хабриев на Научно-методическом форуме организаторов здравоохранения «Столичное здравоохранение: в призме глобального лидерства» 10 декабря, пишет «Медвестник».
По словам Хабриева, упор в работе комитета был сделан на обеспечении безопасности. По оценке специалистов, данные о нежелательных явлениях при применении вакцины соответствуют требованиям ВОЗ. Хабриев отметил, что все критерии безопасности нашли отражение в предложенном протоколе исследования и обозначены в реперных точках.
Показатель эффективности вакцины после первой прививки, по его данным, составляет 69,3%, после введения второго компонента он достигает 96,2%. Из-за высоких показателей Хабриев допускает возможность отдаления срока второй аппликации, по мнению специалистов, это может дополнительно повысить показатель эффективности. По данным Российского фонда прямых инвестиций, эффективность вакцины «Спутник V» составляет 95%.
Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что более 150 тыс. жителей России уже привились против COVID-19 вакциной «Спутник V» в рамках гражданского оборота.
8 декабря премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Губернаторы должны обеспечить доставку препаратов в пункты вакцинации, выстроить логистику ее проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдаленных районов.
Фото: Игорь Чунусов