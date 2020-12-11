Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов для лечения высокозатратных нозологий

Минздрав объявил аукционы на поставку препаратов для обеспечения лиц, страдающих заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения.
Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), Х (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
– Дорназа альфа, раствор для ингаляций, 1 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 771 674 400,00 руб.
Прием заявок завершается: 24.12.2020.
– Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2–2,4 мг (100–120 КЕД/100–120 тыс. МЕ)
Начальная (максимальная) цена контракта: 533 908 863,60 руб.
Прием заявок завершается: 24.12.2020.
– Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 4,8–5,0 мг (240–250 КЕД/240–250 тыс. МЕ)
Начальная (максимальная) цена контракта: 904 791 423,90 руб.
Прием заявок завершается: 24.12.2020.
– Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1–1,2 мг (50–60 КЕД/50–60 тыс. МЕ)
Начальная (максимальная) цена контракта: 84 239 755,32 руб.
Прием заявок завершается: 17.12.2020.
– Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 29 935 975,00 руб.
Прием заявок завершается: 17.12.2020.
– Нонаког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 297 232 400,00 руб.
Прием заявок завершается: 17.12.2020.
– Соматропин, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения и/или раствор для подкожного введения 5–15 мг (15–45 МЕ) (концентрация 4 мг/мл –12 мг/мл)
Начальная (максимальная) цена контракта: 52 364 250,00 руб.
Прием заявок завершается: 17.12.2020.
– Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 882 634 167,80 руб.
Прием заявок завершается: 25.12.2020.
– Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 735 397 944,60 руб.
Прием заявок завершается: 25.12.2020.
– Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 188 439 071,70 руб.
Прием заявок завершается: 17.12.2020.
– Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 627 936 720,84 руб.
Прием заявок завершается: 25.12.2020.
– Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 863 889 856,83 руб.
Прием заявок завершается: 25.12.2020.
– Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 800 816 423,55 руб.
Прием заявок завершается: 25.12.2020.
– Идурсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 860 583 588,15 руб.
Прием заявок завершается: 25.12.2020.
– Идурсульфаза бета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 495 311 317,80 руб.
Прием заявок завершается: 24.12.2020.
Елена Сидорова
pharmvestnik