В PharmaTrace автоматизировали логистику «Ринфарм»

Российская фармацевтическая компания «Ринфарм», которая предоставляет полный спектр услуг по продвижению и продаже фармацевтической продукции, оптимизировала бизнес-процессы и обеспечила автоматизированное подключение к системе маркировки совместно с PharmaTrace.

«В 2017 году наша компания начала проводить детальный анализ предлагаемых на рынке IT-решений в сфере производственной и складской логистики, по итогу которого мы выбрали как партнера компанию PharmaTrace, – рассказал генеральный директор «Ринфарм» Павел Гришаев. – Мы ценим компетентность и отраслевой опыт команды в фармацевтическом сегменте, что позволило обеспечить бизнес необходимыми инструментами и подготовиться к валидному обмену данными с ФГИС МДЛП. Поэтому, когда у нас возникла идея продолжить развивать и расширять технологически-информационные мощности «Ринфарм» в целях автоматизации и оптимизации логистики, мы вновь выбрали PharmaTrace в качестве долгосрочного партнера».

Он также выразил благодарность проектной команде PharmaTrace за уже пройденные непростые этапы первых месяцев маркировки. «Эксперты нашего партнера не только решают инциденты и обрабатывают наши обращения, но и предоставляют возможность консультаций для наших сотрудников, что существенно снижает риски возникновения дополнительных затрат и ошибок, в том числе сильно влияющих на производительность и скорость обработки, – добавил Павел Гришаев. – В дальнейшем мы рассматриваем возможность автоматизировать все процессы, которые сейчас еще выполняются вручную, что позволит использовать логистическую платформу Check Track&Trace (CTT) как единую точку входа для хранения, анализа, передачи и отправки данных, а также обмена информацией со всеми участниками товаропроводящей цепочки. Мы искренне рады, что глобальный совместный проект с нашим партнером продолжается и развивается».

«Мы успешно реализовали первый блок проекта, который позволил подготовиться к работе в системе маркировки и валидному обмену данными с ФГИС МДЛП в части складских операций, – сообщил коммерческий директор PharmaTrace Сергей Денисов. – Облачное решение Check Track&Trace (CTT) направлено на обеспечение оперативной работы с большим объемом данных за счет своей масштабируемости. Это значимый аспект для обеспечения бесперебойного функционирования логистических процессов, особенно учитывая большой объем услуг для компании «Ринфарм», которая представляет полный спектр сервисов по продвижению и продаже фармацевтической продукции. Развитие – путь к успеху, и наш совместный проект продолжает развиваться. На нынешнем этапе мы занимаемся организацией автоматизированного взаимодействия «Ринфарм» с партнерами, в том числе из Польши и Испании».

Генеральный директор управляющей компаниии «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев охарактеризовал «Ринфарм» как компанию, известную «тщательным подходом к выбору партнеров и заблаговременной подготовкой к новациям, основанным на стратегии развития или новых требованиях рынка и регуляторики».

«К счастью, и для других компаний сейчас открылось «окно возможностей» подготовиться к перезапуску полномасштабной системы мониторирования движения лекарственных препаратов (СМДЛП) оператора ЦРПТ, – добавил он. – Даже учитывая отсрочку и возможность упрощения СМДЛП и сокращения контрольных точек, решение проекта PharmaTrace – CTT позволит клиентам сервиса сократить время продвижения лекарств от производственных линий к полкам аптек и в ЛПУ».

По его словам, «с 1 февраля 2021 года или чуть позже мы опять встретимся с проблемой, когда даже при полномасштабно работающей СМДЛП неправильно поданные в систему сигналы будут останавливать всю партию ЛП и отправлять ее в арбитраж и разбирательство. И в этот раз источником проблем и замедления продвижения ЛП уже будут производители и дистрибьюторы. Но мы знаем, как этого избежать».

«Всех сотрудников «Ринфарм» объединяет профессионализм, связи и опыт, полученные в ведущих российских и зарубежных фармацевтических компаниях, — заявил Павел Гришаев. — Компетентность и ответственность специалистов позволяют компании полностью соответствовать самым высоким требованиям деловых партнеров и общемировым стандартам качества. Важную роль в обеспечении качества работы также играет тщательный отбор поставщиков услуг для нашей компании. Все это позволяет «Ринфарм» быть надежным, ответственным и пунктуальным деловым партнером».

Источник: PharmaTrace

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