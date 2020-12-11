Ученые и врачи обсудили результаты клинической практики методов полипептидной терапии

Результаты отечественной клинической практики и опыт зарубежных специалистов были представлены 9 декабря на I Международном междисциплинарном форуме «Полипептидная терапия: новые возможности для России».

Организатором форума выступил Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова в научном сотрудничестве с Первым Московским государственным медицинским университете имени И. М. Сеченова.

В мероприятии приняли участие академики РАН Александр Дыгай и Александр Чучалин, главные внештатные специалисты Минздрава России Наталья Мантурова и Николай Потекаев, онлайн-дискуссия состоялась с участием врачей, которые внедряют в своей практике методы полипептидной терапии.

В приветствии форуму вице-президент РАН академик Владимир Чехонин отметил, что сегодня одним из правильных акцентов в системе здравоохранения может быть приоритетное использование методов полипептидной терапии, эффективность в лечении, активизация схем лечения существующих ключевых нозологий: восстановление и реабилитация. Важно предоставить практикующим врачам возможность ознакомиться с инновациями в области биомедицинских технологий, подчеркнул он.

«Благодаря полипептидам мы добились результатов в восстановлении после вирусной инфекции и смогли оказать помощь предельно тяжелым больным», –добавил академик Чучалин.

Особый интерес вызвали выступления, связанные с актуальной клинической практикой. Главный внештатный специалист гастроэнтеролог Департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Бордин привел данные о полипептидной терапии при неалкогольной жировой болезни печени. Этим заболеванием страдают сегодня 1/3 жителей нашей страны. Использование современных полипептидов позволяет получать обнадеживающие результаты по шкале клинического благополучия и общего состояния пациентов, заключил он.

О широких возможностях современных биотехнологий рассказал зарубежный эксперт Махико Нагасе. Он отметил, что многолетний опыт внедрения в клиническую практику полипептидной терапии в Японии показал высокие результаты.

Завершая дискуссию, президент Международного фонда развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова Екатерина Диброва отметила важность расширения и масштабирования опыта успешной клинической практики в применении методов полипептидной терапии. Она сообщила, что экспертная работа в ближайшее время будет продолжена во взаимодействии с Российской академией наук.

Онлайн-дискуссии форума вызвали значительный интерес медицинского сообщества. 1053 участника из более чем 100 городов и населенных пунктов большинства регионов России следили за обсуждением результатов применения методов полипептидной терапии в терапии, гепатологии, неврологии, дерматологии, иммунологии и целом ряде других направлений медицины. Мероприятие посетили специалисты из стран Европы, Юго-Восточной Азии, Японии, Армении, Казахстана.

Организатором форума выступил Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова в научном сотрудничестве с Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова.

Источник: Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В.П. Филатова

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