Китайская вакцина от COVID-19 оказалась эффективной на 86%

Министерство здравоохранения ОАЭ объявило, что вакцина от коронавируса, разработанная китайской фармацевтической компанией Sinopharm, имеет 86%-ную эффективность. Как сообщается, об этом стало известно из результатов промежуточных испытаний, детали которых не раскрываются.

Министерство здравоохранения и профилактики заболеваний Объединенных Арабских Эмиратов (МОНАР) сообщило о результатах промежуточного исследования вакцины от COVID-19, разработанной китайской фармацевтической компанией Sinopharm. Согласно полученным данным, вакцина имеет 86%-ную эффективность в предотвращении SARS-CoV-2, сообщило в среду MOHAP. В то же время Министерство здравоохранения ОАЭ заявило, что китайская вакцина, одобренная для экстренного применения еще в сентябре, получила официальную регистрацию в стране. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Фаза III испытаний вакцины от китайского производителя лекарственных средств стартовала в ОАЭ в июле. В исследовании, которое носит название #4Humanity (букв. «за человечество»), приняли участие 31 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет из 125 стран. Участники получали две дозы вакцины с интервалом 28 дней. В настоящее время в стране проходят дополнительные проверки ее безопасности и эффективности.

Минздрав ОАЭ отметил, что результаты исследования показали: уровень сероконверсии среди участников составил 99% (т.е. у 99% пациентов, получивших вакцину, выработались антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2).

Кроме того, вакцина на 100% эффективна в предотвращении умеренных и тяжелых случаев заболевания. Ведомство добавило, что в ходе испытаний не было выявлено никаких серьезных проблем безопасности. Вакцину от Sinopharm успели сделать себе эмир Дубая Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум и министр иностранных дел ОАЭ Абдулла ибн Заид Аль Нахайян. Тем не менее остается неизвестным, каким образом был рассчитан показатель эффективности в 86%.

Компания Sinopharm является разработчиком двух вакцин, которые исследуются в 10 странах. Вакцину успели получить уже более миллиона человек в Китае, несмотря на незавершенность клинических исследований. Китайские официальные лица неоднократно заверяли общественность в полной безопасности вакцины от коронавируса, при этом не сообщая никаких деталей. В прошлом месяце глава Sinopharm Лю Цзинчжэнь заявил, что ни у кого из привитых людей не наблюдалось побочных эффектов. Лишь у некоторых отмечены «легкие симптомы».

Китайская вакцина от COVID-19 относится к инактивированным. Это означает, что ее изготавливают из коронавирусов, которые были убиты или сильно ослаблены. Этот метод производства вакцин использовался при разработке вакцин от гриппа и полиомиелита. Преимуществом такой технологии является меньшее количество побочных эффектов и удобные условия хранения (минус 2–8 °C), в отличие от западных аналогов, которые требуют охлаждения при низких температурах. Имеются сведения, что Sinopharm готовится экспортировать 500 млн доз в различные страны мира.

Еще одна китайская компания, занимающаяся производством вакцин, Sinovac Biotech уже начала экспортировать свои вакцины в Индонезию и Бразилию. Однако на этом фоне бразильский регулятор приостановил ее исследования из-за смерти одного из участников испытаний.

Владимир Заболотских

pharmvestnik