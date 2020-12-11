Гинцбург рассказал о вакцинации «Спутником V» более 150 тысяч россиян

Более 150 тыс. жителей России уже привились против COVID-19 вакциной «Спутник V» в рамках гражданского оборота. Это наибольшее количество вакцинированных, чем в любой другой стране мира, с использованием аналогичного препарата, сообщил глава Центра Гамалеи.

На данный момент более 150 тыс. жителей России уже привились против нового коронавируса вакциной «Спутник V» в рамках гражданского оборота. Это наибольшее количество вакцинированных, чем в любой другой стране мира, с использованием аналогичного препарата. Об этом сообщил глава разработавшего вакцину «Спутник V» НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия-24».

«Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тыс. жителей. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против COVID-19, чем в любой другой стране мира, с использованием аналогичного препарата», – сказал он (цитата по ТАСС).

Он также добавил, что Россия готова передать Турции необходимое количество доз этой вакцины. Ранее сообщалось, что Минздрав Турции отказался от российской вакцины, однако позже эту информацию опровергли.

8 декабря премьер-министр Михаил Мишустин поручил главам регионов в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Губернаторы должны обеспечить доставку препаратов в пункты вакцинации, выстроить логистику ее проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдаленных районов.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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