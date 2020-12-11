Канада одобрила вакцину Pfizer и готова начать вакцинацию

Канада выдала одобрения вакцине от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech. Страна может начать вакцинацию уже на следующей неделе, а первые партии препарата начнут поступать в эту пятницу.

Канадское Министерство здравоохранения одобрило вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech, сообщает The New York Times. Минздрав страны заявил, что провел тщательный и независимый анализ данных клинических испытаний препарата. Такой же анализ проводили британские регулирующие органы, одобрившие вакцину в начале декабря, в то время как страны Европы ожидают решения общеевропейского агентства EMA. Кроме того, на сегодняшний день препарат успели одобрить в Бахрейне.

Вакцина была подвергнута такой же тщательной проверке, как и все предыдущие лекарства или вакцины, сообщила представитель Минздрава Суприя Шарма. Чтобы ускорить этот процесс, ведомство анализировало данные клинических и производственных испытаний по мере их поступления. Раньше регулятор изучал данные только после завершения всех испытаний и тестов.

По словам официальных лиц страны, первые поставки вакцины в Канаду начнут осуществляться с бельгийского завода Pfizer в эту пятницу, 11 декабря. К концу месяца их количество составит 249 тыс. доз. Жители страны смогут получить прививку уже в следующую среду, 16 декабря.

Канада решила закупить до 76 млн доз вакцины у Pfizer и 414 млн доз вакцин у других компаний, хотя население страны составляет 38 млн человек. Великобритания, которая уже развернула вакцинацию населения, также договорилась о гораздо большем количестве доз, чем ей необходимо, на случай, если какие-то вакцины не оправдают ожиданий.

В Канаде есть 14 складов со специальными морозильниками для вакцины, которая может хранится только при температуре -70 °C. Препарат будет распространяться в 10 провинциях, которые будут ответственны за проведение вакцинации. Северные территории страны, в которых логистические условия не предназначены для вакцины Pfizer, должны будут дожидаться другой вакцины, передает NYT слова официальных лиц страны.

На данный момент Министерство здравоохранения Канады одобрило вакцину только для людей старше 16 лет. Ведомство ожидает дополнительных данных от Pfizer, чтобы разрешить препарат для детей.

Николай Соколов

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