Производители иммуноглобулина предупредили о возможных перебоях с поставками

Фонд «Подсолнух» сообщил, что обратился в Росздравнадзор в связи с серьезным ухудшением ситуации по обеспечению пациентов с ПИД (первичный иммунодефицит) жизненно необходимым препаратом иммуноглобулин человека нормальный. По данным фонда, на рынке отсутствуют препараты ряда производителей. Кроме того, пациенты не вовремя получают лекарства по выписанным рецептам. Организация опросила пациентов в 34 регионах, 57% респондентов испытывали трудности с получением лекарства в последнее время, в том числе из-за отсутствия препарата в аптеке.

В российском филиале CSL Behring фонду рассказали, что компания продолжает обеспечивать иммуноглобулинами Россию «в рамках имеющихся запасов у дистрибьюторов». Но в CSL Behring предупредили, дефицит сбора плазмы из-за пандемии может повлиять на поставки препарата в ближайшие месяцы.

В Kedrion S.p.A подтвердили, что на территорию России ввозится ограниченное количество препарата «И.Г.Вена» раствор 50 мг/мл, что связано «с несколькими неудачными попытками перерегистрации цены с 2013 года в сторону увеличения, ростом курса евро и коммерческой целесообразностью поставок».

«ФВ» и AlphaRM проанализировали рынок препаратов с МНН иммуноглобулин человека нормальный. За десять месяцев 2020 года в продажу поступали иммуноглобулины 14 производителей, из них восемь производителей из России и шесть иностранных.

Всего в январе–октябре 2020 года реализовано почти 320 тыс. упаковок, тогда как в прошлом году за этот же период – 348 тыс. Снижение составило 8%. Иммуноглобулины отечественного и зарубежного производства делят рынок примерно поровну: в январе–октябре 2020 года продано 141,9 тыс. упаковок российского производства и 148 тыс. иностранного.

В денежном выражении продажи иммуноглобулина, напротив, выросли на 25%, следует из данных AlphaRM. За десять месяцев 2020 года препарата продано на 3,22 млрд руб., в 2019 году за аналогичный период – 2,6 млрд руб.

Лидер рынка в натуральном выражении «НПО Микроген» с января по октябрь 2020 года реализовал на рынке более 117 тыс. упаковок иммуноглобулина.

Среди TOP10 производителей по объему продаж в упаковках снижение есть у двух российских компаний: «Иммуно-Гем» – на 53% и Нижегородский областной центр крови им Н.Я. Климовой – на 87%, и у двух иностранных компаний: Grifols Therapeutics – на 75% и Kedrion S.p.A – на 95%.

Наибольший прирост поставок у иностранных компаний: Biotest Pharma – на 89%, CSL Behring – на 68% и Octapharma – на 32%.

Елена Калиновская

Вероника Догузова

pharmvestnik