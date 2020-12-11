Правительство упразднило перечень лекарств для региональных льготников

В России теперь есть только три лекарственных перечня: ЖНВЛП, дорогостоящих лекарств и минимальный ассортимент аптек. Так называемый перечень ОНЛС, согласно которому регионы обеспечивают льготные категории граждан, ликвидирован.

Правительство внесло поправки в Постановление Правительства РФ № 871 от 28.08.2018 «Об утверждении Правил формирования перечней лекарственных препаратов». Соответствующее постановление № 2021 от 3.12.2020 подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, из правил формирования перечней исключен «перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций (далее – перечень лекарственных препаратов для обеспечения отдельных категорий граждан)». В список входили лекарства, которыми регионы обеспечивали льготные категории граждан.

Ранее субьекты обязали обеспечивать граждан лекарствами из всего перечня ЖНВЛП. С 2019 года в программе государственных гарантий указывается, что перечень лекарственных препаратов субъекта должен быть сформирован в объеме не менее утвержденного распоряжением правительства на соответствующий год перечня ЖНВЛП, за исключением лекарственных препаратов, используемых исключительно в стационарных условиях.

Теперь перечень ЖНВЛП может пересматриваться не один раз в год, а несколько.

Внесено изменение в состав комиссии. В нее будут включены представители региональных властей в сфере здравоохранения.

Еще одна из поправок: в случае равенства голосов решающим будет голос председателя комиссии Минздрава по формированию перечней. Согласно приказу Минздрава № 578 от 01.10.2014 председатель комиссии – Елена Максимкина, которая ранее возглавляла департамент лекарственного обеспечения и обращения медицинских изделий, а теперь исполняет обязанности директора Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан.

Ранее Минздрав также предлагал вносить в ЖНВЛП отдельное показание препарата. Но этих поправок в итоговом документе нет.

Елена Калиновская

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