АРФП: фармбизнесу нужна гармонизированная с лучшими мировыми практиками регуляторика

XII съезд работников фармацевтической и медицинской промышленности, XIII Всероссийская конференция «Медицина и качество – 2020», круглый стол в Общественной палате «COVID-19 как проверка на прочность системы лекарственного обеспечения страны», совещание в Совете Федерации «О состоянии и проблемах внедрения в Российской Федерации системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров», заседание комиссии Государственной Думы на тему «Роль диверсификации продукции предприятий промышленности при обеспечении потребностей экономики и системы здравоохранения в условиях пандемии» и всё это в один день — 8 декабря 2020 года.

И это не случайно. Проблемы, которые решает отрасль сегодня имеют не внутриотраслевое, а глобальное значение, реально влияя и на здоровье нации, и на состояние экономики, и на перспективы развития государства. Эффективность системы МДЛП, применение методики ценообразования и риски, связанные с этим, дефектура лекарств в регионах и авральные сиюминутные решения по ее преодолению, а также многие другие острые вопросы обсуждали участники этих встреч в поисках оптимальных решений в условиях пандемии. «Мы живем и работаем в России и наша главная задача – обеспечить население востребованными, эффективными и качественными лекарственными препаратами. Для этого нужны не только современные технологии и высококвалифицированные кадры, для этого нужна понятная, прозрачная и гармонизированная с лучшими мировыми практиками регуляторика и взаимное доверие бизнеса и государства» — отметил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев, выступая на круглом столе, организованном Общественной палатой РФ.

На всех площадках звучала тема маркировки лекарств. Бизнес отмечал, что все его предупреждения и прогнозы о неготовности системы МДЛП оказались неуслышанными властями, и это привело к запуску 01 июля неподготовленной и отвратительно протестированной системы. Последствия этого безответственного шага — серьезные сбои в лекарственном обеспечении населения. В стране нет региона, который бы не ощутил у себя лекарственный дефицит. Сегодня бизнес говорит о рисках неподготовленного «перезапуска» системы 01 февраля будущего года и пока также не находит понимания.

Неоднозначно воспринял бизнес предложение Министра здравоохранения Михаила Мурашко наказывать производителей, которые резко снижают объемы выпуска лекарственных препаратов и создают их дефицит на рынке. Многолетние призывы производителей лекарственных средств гарантировать им объем закупок государством по фиксированным и согласованным ценам, также как и в ситуации с маркировкой, не находит положительного решения. Вместо этого предлагаются карательные меры – забивайте склады, работайте себе в убыток ниже себестоимости, но не вздумайте снижать объемы. А где гарантии со стороны государства по закупкам? И почему только производителю предлагается разделить ответственность, а не всей товаропроводящей цепочке? Ведь известны случаи, когда при наличии лекарств дистрибьютор не согласен с условиями поставки.

Ценообразование уже давно является камнем преткновения в дискуссии бизнеса и государства. Как найти баланс между рентабельностью производства и регулируемой отпускной ценой? Пока по целому ряду востребованных препаратов остается серьезный дефицит, вызванный именно этой неуклюжей ценовой политикой. Если это не изменить, мы и дальше будем свидетелями отчаянных обращений врачей и пациентов, бравурных и помпезных докладов ФАС о сниженных ниже себестоимости ценах и сдачи зарубежным производителям ниш, которые ранее занимали препараты, произведенные в Российской Федерации, на фоне дефектуры лекарственных средств.

«Мы все в одной лодке! Сегодня необходимо прекратить споры и обвинения друг друга. Надо решать возникающие проблемы путём совместных встреч и дискуссий. Никто не хочет и не будет работать себе в убыток, и не будет необоснованно сворачивать производство абсолютно рентабельного продукта. Поэтому давайте разбираться в каждом конкретном случае, давайте решать вопросы обеспечения системы здравоохранения, помогая бизнесу поддерживать рентабельность производства, давайте снижать градус паники и ажиотажа у населения в сложившейся действительности» — подвел итоги дня Виктор Дмитриев.

gmpnews