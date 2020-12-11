Натуральные объёмы импорта АФИ в Россию выросли на 12%

Общий объём импорта активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в Россию по итогам периода с января по октябрь 2020 г. составил 134,1 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, с НДС). Рублёвая динамика поставок к аналогичному периоду 2019 г. составила 20%. Натуральные объёмы импорта АФИ при этом выросли на 12%, а общий объём ввезённого сырья достиг 12,1 тыс. тонн.

Собственно, результаты работы импортёров по итогам октября 2020 г. значимого вклада в общую динамику развития сегмента не внесли, поставки АФИ за этот период показывали весьма умеренные темпы роста, так денежный объём относительно октября 2019 г. вырос на 5,6%, а натуральные объёмы вообще падали (-4%). Впрочем, даже такой результат выглядит на фоне показателей августа и сентября неплохо, тогда, напомним, рублёвые объёмы сокращались на 27% и 24% соответственно.

Из числа торговых марок максимальный объём поставок в октябре 2020 г. обеспечил Долутегравир натрия, поставки осуществлялись в нашу страну из Японии, суммарный объём импорта за период приблизился к 1,6 млрд руб. Импортёром выступает «ГСК», при этом производство препарата Тивикай локализовано на мощностях производственной площадки «Сервье Рус» на территории Новой Москвы. Второе место удерживают Пневмококковые моновалентные полисахаридные конъюгаты, ввоз осуществляет компания «Петровакс», которая собственно и выступает локальным партнёром «Пфайзер» по производству готовой формы препарата Превенар.

В отношении натуральных объёмов импорта в октябре 2020 г. рекордами могут похвастаться парацетамол (283,5 тонны) и ацетилсалициловая кислота (165,1 тонна). Примечательно, что относительно поставок в октябре 2019 г., отгрузки парацетамола выросли в 2,2 раза, а вот поставки ацетилсалициловой кислоты сокращались (-4,5%) . Впрочем, это только по итогам октября, общие объёмы импорта данных наименований АФИ за первые 10 месяцев 2020 г. выросли на 54% и 26% соответственно. Спектр компаний-импортёров в отношении этих позиций довольно широк, так в октябре парацетамол ввозили 6 компаний, а ацетилсалициловую кислоту 5. Впрочем, и в том и в другом случае максимальные объёмы импорта приходятся на «Фармстандарт».

Из абсолютно новых наименований фармацевтического сырья в октябре 2020 г. стартовали поставки только одной позиции – Гвайфенезин, небольшую партию в 25 кг. завезла компания «Биоком», стоимость партии тоже довольно скромная, чуть больше 100 тыс. руб. Количество новых позиций суммарно за январь-октябрь 2020 г. уже заметно больше – 79 шт. Из них максимальные объёмы импорта приходились на Фавипиравир сырец (сырьё технического класса чистоты). Отгрузки наименования начались с апреля 2020 г. и по состоянию на октябрь 2020 г. достигли внушительной величины в 1,2 млрд. руб. Всего было импортировано 4,4 тонны. Основной объём поставок приходился на Китай, Поднебесная отгрузила 90% от указанного объёма, остальное обеспечила Индия. Импортёрами выступали 4 компании, но лидером с 70% долей в закупках выступает «Технология Лекарств» группы «Р-Фарм».

gmpnews