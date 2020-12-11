Минздрав разъяснил применение перерегистрированных цен на препараты из перечня ЖНВЛП

Министерство здравоохранения Российской Федерации в письме от 9 декабря 2020 г. держателям и владельцам регистрационных удостоверений лекарственных препаратов дало разъяснения о применении цен, зарегистрированных в соответствии с Правилами государственной регистрации на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

В документе сказано, что в соответствии с пунктом 38(1) Правил государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 № 865 при наличии в отношении одного лекарственного препарата решения Минздрава России о перерегистрации зарегистрированной предельной отпускной цены производителя на лекарственный препарат в соответствии с пунктом 30 Правил либо в соответствии с пунктом 38 Правил и решения Минздрава об обязательной перерегистрации в 2019-2020 годах предельной отпускной цены производителя в соответствии с Правилами обязательной перерегистрации в 2019-2020 годах зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, утвержденными постановлением № 865, применению подлежит цена, перерегистрированная в соответствии с пунктом 30 либо пунктом 38 Правил.

gmpnews