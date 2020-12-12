Лилия Титова переизбрана Исполнительным директором СПФО на новый срок

На ежегодном Общем собрании членов Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), которое состоялось 10 декабря, были подведены итоги работы общественной организации в 2020 году, определены приоритетные направления ее развития на предстоящий год.

Участники собрания дали оценку происходящим событиям на фармацевтическом рынке в эпоху пандемии, отметили возросшее количество законодательных инициатив, имеющих серьезное влияние на участников всей товаропроводящей цепи: производителей, дистрибьюторов, аптечных сетей. В ходе собрания были озвучены инициативы и предложения компаний по актуальным темам, определены позиции профессионального сообщества по ключевым вопросам развития фармрынка. Среди наиболее волнующих тем, по-прежнему, лидирует система маркировки лекарственных препаратов, а также отсутствие информации о проведении масштабного тестирования системы прослеживаемости по всей территории страны. Много вопросов возникает в связи с регистрацией лекарственных средств по правилам ЕАЭС, на которые сложно получить единообразные ответы в рамках регуляторных органов государств-членов ЕАЭС и ЕЭК. Самым ожидаемым нововведением в российском здравоохранении, которую отрасль ждет не первый год, остается внедрение системы лекарственного возмещения как дополнительного источника социальной поддержки населения.

По итогам Общего собрания членов СПФО были приняты решения: Вадим Якунин переизбран председателем Наблюдательного совета СПФО на новый срок, Лилии Титовой единогласно подтвердили полномочия Исполнительного директора СПФО.

gmpnews