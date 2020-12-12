Импорт ветеринарных лекарств в Россию продолжает сокращаться

Суммарный объём импорта в Россию вет. ЛП за период с января по октябрь 2020 г. составил 26,5 млрд руб. (в ценах с учётом стоимости таможенной очистки, включая НДС). Динамика относительно аналогичного периода 2019 г. балансирует около нулевых показателей, поставки сократились на 0,1%, если проводить расчёты в рублях. Отгрузки кормовых добавок чувствовали себя не в пример стабильнее, здесь показатель прироста в рублях превысил 10%, а общий объём импорта с начала года достиг 32,6 млрд руб.

Динамика по типам животных для данных групп тоже не однородна. Так в отношении вет. ЛП денежный объём импорта продукции для сельскохозяйственных животных (СХЖ) вырос на 2,4% в рублях, отгрузки же продукции для домашних животных сокращаются на 8,4%. В отношении кормовых добавок ситуация обратная, здесь ввоз продукции для непродуктивных животных демонстрирует рост на уровне 33% в рублях, продукция для СХЖ показывает только 8,5%. Впрочем, и по группе вет. ЛП, и в отношении кормовых добавок продукция, предназначенная для продуктивных животных, доминирует, она же и определяет общую динамику отгрузок.

Натуральные показатели по группе вет. ЛП уже выглядят заметно более драматично, здесь относительно января-октября 2019 г. поставки в упаковках сократились на 8,8%, всего с начала текущего года в нашу страну было ввезено без малого 26 млн упак. Поставки в минимальных единицах дозирования (МЕД) выглядели ещё хуже, динамика здесь составляла практически -30%, всего за 10 месяцев в нашу страну было ввезено 90 млн МЕД вет. ЛП. Натуральная динамика отгрузок кормовых добавок в целом соответствовала показателям в рублях, здесь фиксируем +9%.

Результаты октября 2020 г. для группы вет. ЛП были не очень успешны, относительно аналогичного периода 2019 г. поставки в Россию сократились на 33%, если считать в российской валюте. При этом отдельные производители в рамках топ-20 всё же демонстрировали внушительные темпы роста, так итальянская «Группа Доксал» за год увеличила отгрузки в 6,5 раз. За период компания поставляла 3 наименования антибактериальных препаратов для СХЖ, максимальные объёмы приходятся на полусинтетический пенициллин Амоксипром. Впрочем, речь идёт об относительно небольших объёмах, сказывается так же эффект низкой базы за прошлый год. Второй из числа топовых компаний результат в отношении динамики показывает американская «Эланко» (рост в 5,3 раза). За период компания отгружала 9 наименований ЛП, при этом в тройку препаратов лидеров попали как препараты для СХЖ, в частности антибиотик Максус и противококцидийный Максибан, так и антигельминтный препарат для домашних животных Мильбемакс.

В отношении кормовых добавок октябрь 2020 г. тоже не блистал рекордами, долгосрочная динамика здесь тоже находилась в отрицательной зоне (-5% в рублях). При этом были и поставщики-рекордсмены, так бельгийская «Новус интернейшнл» увеличила отгрузки в 25 раз. Компания отгружала три наименования, основной объём приходился на линейку кормовых добавок, содержащих йоны металлов (меди, марганца и цинка) и метионин Минтрекс, а так же препарат МНА (метионин + кальций). Второй результат в топе показала малазийская «Сиджей Био» (рост в 7,7 раз), компания отгружала два наименования, речь идёт о добавках содержащих L- метионин: L-МЕТ100 и L-МЕТПРО.

gmpnews