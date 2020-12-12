Вакцина «Урал», разрабатываемая «Медсинтезом» против коронавируса, будет гипоаллергенной

Генетическая вакцина «Урал» учитывает эволюционный процесс вируса, из-за чего будет эффективна против любых разновидностей COVID-19, даже тех, которые могут возникнуть в дальнейшем, заявил председатель совета директоров производителя препарата ООО «Завод Медсинтез» Александр Петров.

«Наша вакцина разрабатывается таким образом, что она будет эффективна против любых разновидностей COVID, которые даже возможно будут возникать. Она учитывает эволюционный процесс вируса, то есть она сконструирована таким особым образом. Это новая совершенно технология, это инновационная вакцина», — сказал Петров в ходе общения в видеоформате с депутатом думы Екатеринбурга Тимофеем Жуковым, отметив, что предполагается, что вакцина будет гипоаллергенной.

Он пояснил, что вакцина получена методом генетической инженерии с использованием рекоменантной ДНК, для ее производства не требуется наличие вирусного патогена и других компонентов и элементов, связанных с инфекционным возбудителем. По словам Петрова, сейчас «Урал» проходит доклинические испытания на мышах, после чего «Медсинтез» будет выходить на клинические испытания.

«На научном уровне – да (эффективность вакцины подтверждена). Сейчас для того, чтобы провести официальное подтверждение эффективности вакцины, нужно проведение доклинических и клинических исследований. Доклинические исследования в соответствии с правилами проходят около двух месяцев. Потом отчет, потом заявление на клинические – в течение года будут примерно идти исследования. То есть примерно год уйдет на решение этой научной задачи. Но быстрее мы не умеем», — сказал Петров в ответ на вопрос, подтверждена ли уже эффективность вакцины.

Он добавил, что «это будет вакцина, соответствующая международным требованиям, конкурентоспособная на мировом рынке». По словам Петрова, по проекту предусмотрена двойная вакцинация через две недели.

Также он отметил, что «Урал» можно будет перевозить и хранить в условиях +2, +8 градусов в жидком виде, что облегчает процесс транспортировки. По мнению Петрова, «Медсинтез» сможет поставлять вакцину в страны Ближнего Востока и Южной Америки, откуда уже есть соответствующие запросы.

gmpnews