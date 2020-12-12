Казахстан объявил дату запуска производства российской вакцины «Спутник V»

Посол Казахастана в Индии объявил, что страна начнет производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 22 декабря. При этом он отметил, что Казахстан испытывает собственные вакцины от COVID-19.

Казахстан начнет производство российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» 22 декабря, сообщает The Economic Times со ссылкой на посла республики в Индии Ерлана Алимбаева. Он также сообщил, что процесс тестирования препарата будет завершен в марте 2021 года. По его словам, Казахстан также разрабатывает собственные вакцины от коронавируса.

В начале декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране в ближайшее время будет построен завод по производству российской вакцины от коронавируса. «Полагаю, что этот завод лишним не будет, поскольку следующий год будет «ударным» в борьбе против коронавируса. Нам нужна вакцина. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект», – отметил глава Казахстана.

Ранее сегодня производители «Спутник V» предложили французской Sanofi и британской GlaxoSmithKline поделиться технологиями и помочь в разработке их вакцины. Обе европейские компании объявили о том, что переносят начало производства своей вакцины из-за того, что она не смогла вызвать иммунный ответ у пожилых добровольцев во время испытаний.

Кроме того, британская компания AstraZeneca объявила о том, что будет проводить испытания комбинации своей вакцины и «Спутника V». В связи с этим глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина AstraZeneca недостаточно эффективна и исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского препарата.

Николай Соколов

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