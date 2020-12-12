Владимир Путин заявил о «переборе» бюрократии при регистрации лекарств

Президент России заявил об излишней бюрократии при регистрации лекарств. Об этом Путин сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Президент России Владимир Путин заявил, что в России существует проблема с бюрократией при регистрации лекарств. Заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека, на котором обсуждался вопрос, прошло 10 декабря. Его стенограмма размещена на сайте Кремля.

«У нас очень много бюрократии, с точки зрения регистрации лекарственных препаратов даже перебор. Но всегда это аргументируют одним и тем же: безопасность», — заявил Путин.

Руслан Мавлиханов

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