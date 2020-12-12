Директору ГУП «Крым-Фармация» пригрозили увольнением за невозможность дозвониться в аптеки

Глава Крыма Сергей Аксенов дал два дня на организацию четкой работы «горячей линии» ГУП РК «Крым-Фармация». Если в понедельник дозвониться на нее будет по-прежнему нереально, директор предприятия Тарас Чеславский будет уволен.

Заместитель министра здравоохранения Крыма Георгий Кравец сегодня лишился своего поста в связи с тем, что глава республики Сергей Аксенов не смог дозвониться на «горячую линию» ведомства. Увольнение грозит и руководителю поведомственной аптечной сети «Крым-Фармация». Об этом Аксенов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники Минэкономразвития Крыма провели обзвон 101 аптеки «Крым-Фармации», но дозвониться смогли только в 49. В связи с этим директору аптечного предприятия Тарасу Чеславскому объявили выговор. В случае, если до понедельника проблема не будет решена, Чеславский будет уволен, предупредил Аксенов во время рабочей встречи с вице-премьером – министром финансов Ириной Кивико и министром экономического развития Дмитрием Шеряко.

Глава Крыма подчеркнул, что в ближайшее время даст поручение, согласно которому за работу своих «горячих линий» профильные министры будут нести персональную ответственность. Они же будут отвечать и за организацию аналогичной работы в подведомственных организациях. В случае сбоев их ждет выговор и увольнение.

Екатерина Погонцева

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