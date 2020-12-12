Мишустин заявил о начале постклинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона»

Начались постклинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор», заявил Михаил Мишустин. В них участвуют 3 тысячи добровольцев на базе восьми медцентров в пяти субъектах Российской Федерации.

В январе будут подведены итоги постклинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона», разработчиком которой является ГНЦ «Вектор». После этого начнется более широкое применение вакцины. Об этом заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин на рабочей встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции.

«Еще одна важная новость – начались постклинические испытания новой вакцины производства центра «Вектор» Роспотребнадзора. Их результаты будут подведены в январе. И тогда же начнется более широкое применение этой вакцины», – сказал Мишустин.

Каждую последующую неделю вакцина будет выводиться в гражданский оборот последовательно, сказала Главный санитарный врач России Анна Попова.

«С целью масштабирования на сегодняшний день «Вектор» ведет интенсивную работу, взаимодействует с целым рядом фармацевтических компаний, для того чтобы количество производимой вакцины было кратно увеличено», ­– сказала Попова.

По ее словам, на «Векторе» продолжаются независимые пострегистрационные клинические исследования с лицами старше 60 лет, «все чувствуют себя хорошо».

В конце ноября «Вектор» сообщал, что все добровольцы, привитые «ЭпиВакКороной», выработали антитела против коронавируса, клеточный иммунитет сформировался у большинства. Серьезных побочных эффектов после вакцинации выявлено не было.

Документы по вакцине от COVID-19 «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора направлены во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщила Анна Попова 8 декабря.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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