Gilead приобрела лекарство против гепатита от российских разработчиков за 1,15 млрд евро

Gilead приобрела немецкую компанию MYR вместе с правами на новый препарат от гепатита. Сумма сделки составила 1,15 млрд евро. В разработке лекарственного средства принимала участие российская компания «Гепатера», которая также имеет эксклюзивное право на его продажу в России и странах СНГ.

Gilead заявила, что приобретет немецкую компанию MYR GmbH за 1,15 млрд евро, передает The Wall Street Journal. Вместе с тем компания получит права на булевиртид, лекарственное средство от гепатита D. С 2012 года MYR сотрудничала с российской «Гепатерой» в области разработки и испытаний препарата. Также «Гепатера» имеет эксклюзивные права на продажи лекарственного средства в России и странах СНГ.

В Европе препарат продается под названием Hepcludex. MYR получила условное разрешение европейских регулирующих органов на продажу лекарственного средства в июле. В настоящее время препарат реализуется во Франции, Германии и Австрии, в США одобрение на продажу может быть выдано во второй половине 2021 года, сообщает Gilead.

По условиям сделки, после одобрения в США Gilead также выплатит акционерам MYR до 300 млн евро в виде дополнительных промежуточных платежей.

Булевиртид предназначен для борьбы с гепатитом D, вирусным заболеванием, которое может привести к циррозу печени, раку и смертельному исходу. По данным Gilead, от этой болезни страдают не менее 12 млн человек во всем мире и около 230 тыс. человек в США и Европе.

Гепатит D может передаваться только пациентам, которые уже были инфицированы гепатитом В, передающимся через жидкости организма, кровь и сперму. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, в США гепатит D встречается нечасто, в большинстве случаев обнаруживается у пациентов, которые посещали страны с большим количеством зараженного гепатитом населения.

В июле 2020 года Giead приобрела компанию Immunomedics, имеющую права на препарат от рака молочной железы Trodelvy. Сумма сделки составила 21 млрд долл. и позволила Gilead расширить портфель своих противоопухолевых препаратов.

Николай Соколов

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