Boehringer Ingelheim приобрела платформу для разработки препаратов от рака за 1,5 млрд долл.

Ведущий немецкий фармацевтический производитель Boehringer Ingelheim сообщил о приобретении за 1,5 млрд долл. NBE Therapeutics. Швейцарская биотехнологическая компания специализируется на разработке конъюгатов антитела с лекарственным препаратом и развитии на их основе таргетных методов лечения раковых опухолей, пишет Reuters.

Главным достижением компании на данный момент является препарат NBE-002, направленный на ген ROR1, трансмембранную рецепторную протеинтирозинкиназу I типа. В настоящее время NBE-002 находится на фазе I клинических исследований его способности бороться с трижды негативным раком молочной железы и другими солидными опухолями. Известно, что на стадии разработки и доклинических испытаний находятся еще четыре противоопухолевых лекарственных средства.

Отмечается, что приобретение прав на препараты NBE не единственная причина, по которой Boehringer Ingelheim заключила миллиардную сделку. Немецкая компания помимо этого получит доступ к инновационной и уникальной платформе, которую она будет использовать для создания новых конъюгатов антитела и комбинировать их с имеющимися методами иммунотерапии рака.

Соглашение было подписано через месяц после того, как американская фармацевтическая компания MSD (в США и Канаде – Merck & Co) приобрела за 2,8 млрд долл. фирму VelosBio, которая также занимается разработкой конъюгатов моноклональных антител, направленных на ROR1.

Не только Boehringer Ingelheim и MSD заинтересовались в исследовании конъюгатов антитела с лекарственным препаратом. В начале этого года Gilead Sciences заключила крупнейшую сделку о покупке компании Immunomedics за 21 млрд долл. для получения доступа к препарату от рака молочной железы Trodelvy, который тоже относится к конъюгатам моноклонального антитела.

Несмотря на то, что подобный метод лечения онкологических заболеваний не исследован до конца на предмет безопасности и эффективности, прогресс в его разработке привел к одобрению некоторых лекарственных средств от таких компаний, как AstraZeneca, Roche и Seattle Genetics.

Конъюгаты антитела с лекарственным средством состоят из моноклонального антитела и лекарственной нагрузки с химиотерапевтическим агентом, стремясь нанести удар по раковой опухоли. Такого рода препараты способны провоцировать гибель раковых клеток, при этом они не обладают высокой токсичностью.

ROR1 – это ген, который, как считается, играет особую роль в эмбриональном развитии, но отсутствует на хоровых тканях взрослого человека. Его высокая экспрессия способствует развитию злокачественных солидных опухолей, включая опухли молочной железы, легкого, почки и ободочной кишки. Установлено, что ROR1 участвует в выживании опухолевых клеток, в связи с чем ген может являться пригодной мишенью для иммунотерапии рака.

Владимир Заболотских

pharmvestnik