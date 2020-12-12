Разработчики «Спутник V» предложили Sanofi и GSK помощь в создании вакцины

Разработчики российской вакцины «Спутник V» предложили французской Sanofi и британской GlaxoSmithKline поделиться с ними технологиями и помочь в разработке их собственного препарата. Ранее европейские производители сообщили о провале испытаний своей вакцины и отложили ее запуск.

Российские разработчики предложили европейским компаниям Sanofi и GlaxoSmithKline (GSK) технологическую помощь в разработке их вакцины. Такое предложение РФПИ и институт Гамалеи сделали в Твиттере, посвященном вакцине «Спутник V».

В пятницу Sanofi и GlaxoSmithKline заявили, что отложили запуск вакцины от COVID-19, поскольку в ходе клинических испытаний препарат оказался неспособен вызвать достаточный иммунный ответ у пожилых людей, пишет Reuters.

Компании заявили, что планируют провести еще одно исследование в феврале следующего года, надеясь разработать более эффективную вакцину к концу 2021 года.

Европейские производители используют одну из самых распространенных технологий создания вакцин, которая сейчас применяется против вируса папилломы человека, гепатита В и коклюша. Она предполагает введение в организм созданных в лаборатории белков, чтобы побудить иммунную систему защищаться от них.

По данным Sanofi, во время испытаний фазы I / II вакцина вызвала хороший иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте от 18 до 49 лет, но низкий у пожилых людей. Компания добавила, что это произошло из-за недостаточного количества антигена, вводимого пожилым пациентам.

«Для этого типа вакцины результат неудивителен, мы знаем, что пожилым пациентам требуется больше антигена. При этом в фазах I и II невозможно давать испытуемым повышенные дозы, поскольку производители лекарств в первую очередь проверяют толерантность к препарату», – рассказал Reuters эпидемиолог Жан-Даниэль Лельевр. По его мнению, Sanofi и GSK еще могут доработать вакцину.

Обе компании заявили, что уже проинформировали о случившемся правительства стран, с которыми были заключены соглашения о поставках, а также Европейскую комиссию.

О проблемах с вакциной против COVID-19 также сообщило австралийское правительство. Страна приняла решение прекратить разработку отечественного препарата, поскольку у нескольких добровольцев оказался ложноположительный тест на ВИЧ.

Николай Соколов

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