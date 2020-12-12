Минпромторг не планирует разрешать онлайн-торговлю БАД

Минпромторг доработал проект постановления Правительства РФ о розничной торговле. В нем указано, что в России не допускается продажа БАД дистанционным способом. На этапе согласования документа этого пункта не было, он появился после окончания публичных обсуждений.

Пункт о запрете дистанционной торговли БАД содержится в «Правилах дистанционного способа продажи товаров», которые должны быть утверждены постановлением Правительства РФ. Копия проекта этого постановления имеется в распоряжении «ФВ».

Минпромторг, который доработал этот документ, также указал, что проект согласован со всеми заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Однако, по словам источника «ФВ», пункт о запрете на онлайн-торговлю БАД в процессе публичного обсуждения проекта отсутствовал.

Дистанционная продажа БАД в России была запрещена СанПиНом 2.3.2.1290-03, утвержденным в 2003 году. Однако де-факто БАД можно было купить онлайн в интернет-магазинах и маркетплейсах.

В рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» этот СанПиН попал в перечень отмененных нормативных актов с 1 января 2021 года. Эта инициатива принадлежала Роспотребнадзору, писали в 2019 году «Известия».

Отмена СанПиНа расценивалась игроками рынка как легализация дистанционной торговли БАД.

Однако на смену этому СанПиНу пришел новый документ, который и дорабатывал Минпромторг. По словам собеседника «ФВ», который участвовал в публичных обсуждениях проекта, пункт о запрете онлайн-торговли БАД оказался там в последний момент и вызвал больше недоумение у игроков интернет-рынка. Он предполагает, что произошло это на этапе согласования проекта с ФОИВами.

В 24 пункте проекта указано: «На территории Российской Федерации не допускается продажа дистанционным способом продажи товара биологически активных добавок к пище». При этом 25 пунктом дистанционным способом разрешается онлайн-торговля безрецептурными лекарствами, согласно принятому законодательству об обращении лекарственных средств.

Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Как пояснил «ФВ» исполнительный директор СРО «Союз производителей БАД к пище» Александр Жестков, документы, запрещающие дистанционную торговлю пищевыми добавками, ушли на «регуляторную гильотину» — норму просто перенесли из старых документов в новые.

При этом проект Минпромторга не учитывает уже принятых Минздравом России норм о разрешении дистанционной продажи БАД. Аптечные организации, имеющие лицензию на фармдеятельность, могут осуществлять дистанционную торговлю пищевыми добавками наряду с лекарственными препаратами, гласит 7 пункт Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об обращении лекарственных средств».

«ФВ» направил запрос в Роспотребнадзор.

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, Перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену» (далее – проект постановления) разработан в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины». Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 января 2021 года и будет действовать до 1 января 2027 года.

Руслан Мавлиханов

Оксана Баранова

pharmvestnik