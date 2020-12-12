«Никамед» представила продукцию Bauerfeind и Venoteks на Санкт-Петербургском венозном форум

Прогрессивные технологии компрессионной терапии были представлены в ходе XIII Санкт-Петербургского венозного форума (Рождественские встречи), который состоялся 4—5 декабря. Компания «Никамед», как один из крупнейших поставщиков медицинского трикотажа, стала главным спонсором мероприятия. Современные решения в области здоровья вен были представлены на стенде производителя, посвященного продукции Bauerfeind и Venoteks.

Форум впервые состоялся в гибридном формате: онлайн и офлайн. Зарубежные спикеры, известные представители мировой флебологии и сосудистой хирургии, а также лекторы из России и стран СНГ, традиционно принимающие участие в Рождественских встречах, подключились онлайн к обсуждению самых актуальных вопросов.

Компания «Никамед» разместила стенд, на котором представила медицинский компрессионный трикотаж брендов Bauerfeind и Venoteks. Линейка VenoTrain от Bauerfeind позиционируется как медицинский компрессионный трикотаж, призванный достичь максимального уровня комфорта. «Изделия полностью соответствуют принципам современной терапии для профилактики и лечения заболеваний вен», — подчеркивают в компании. В средней ценовой категории «Никамед» предлагает Venoteks – медицинский компрессионный трикотаж с широким ассортиментом.

В рамках научной программы форума об особенностях компрессионной терапии рассказал доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель центра «Первый флебологический центр» Вадим Богачев. Он представил доклад на тему: «Эволюция компрессионного трикотажа». В своем выступлении эксперт осветил проблему низкой приверженности пациентов компрессионной терапии. Основными причинами ее проявления лектор считает возможные реакции на коже: сухость, зуд и раздражение. На примере современного трикотажа Bauerfeind профессор показал, как производителям удалось уменьшить риск возникновения этих реакций во время терапии и повысить комплаентность пациентов лечению. Кроме того, спикер рассказал о ключевых возможностях компрессионного медицинского трикотажа из ассортимента компании «Никамед».

В мероприятии очно приняли участие около 100 врачей, а онлайн подключились более 500 специалистов: сосудистых хирургов, флебологов и представителей смежных специальностей. Организаторами форума выступили НО «Санкт-Петербургская ассоциация флебологов» (SPSP), комитет по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга, комитет по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга и ассоциация «Национальная коллегия флебологов».

Источник: «Никамед»

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