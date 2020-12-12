Голикова сообщила о поступлении в оборот до конца февраля 6,9 млн доз вакцины «Спутник V»

С декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины «Спутник V». Объемы поступления вакцины «ЭпиВакКорона» сейчас оцениваются, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В конце этой недели все регионы приступят к масштабной вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Поступление вакцины в гражданский оборот и пополнение запасов медицинских организаций осуществляется по мере прохождения контроля качества вакцины. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова 10 декабря в ходе брифинга.

Сейчас проводится предварительное распределение вакцины, которая планируется к поставке в регионы в декабре 2020 года и январе-феврале 2021 года. Это распределение сделано на основе данных производителей вакцины «Спутник V».

«Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины «Спутник V». Плюс дополнительно вакцина «Вектора», объемы поступления которой в гражданский оборот сейчас оцениваются», – сказала Голикова.

По ее словам, наряду со «Спутником V» на этой неделе в гражданский оборот поступит 7,8 тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона» ГНЦ «Вектор».

Премьер-министр Михаил Мишустин 8 декабря поручил главам регионов в кратчайшие сроки подготовить инфраструктуру для вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.

10 декабря глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург заявил, что более 150 тыс. жителей России уже привились против COVID-19 вакциной «Спутник V» в рамках гражданского оборота.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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