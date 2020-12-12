У испытывавших австралийскую вакцину от COVID-19 выявили ложноположительный тест на ВИЧ

В ходе испытаний первой фазы австралийской вакцины от коронавируса у нескольких добровольцев были выявлены «ложноположительные» результаты тестирования на ВИЧ. Австралия приняла решение отказаться от дальнейшей разработки препарата и закупить больше вакцин от AstraZeneca и Novavax.

У нескольких добровольцев, участвовавших в испытаниях вакцины против COVID-19 от Квинслендского университета и австралийской фармацевтической компании CSL, выявлен «ложноположительный» тест на ВИЧ, сообщает Financial Times. Правительство страны заявило, что этот инцидент не приведет к отсрочке программы вакцинации в стране и сообщило о закупке 31 млн дополнительных доз вакцин от AstraZeneca и Novavax.

Университет Квинсленда и CSL в свою очередь заявили, что не будут проводить 2 и 3 фазу испытаний вакцины против COVID-19 из-за опасений, что это подорвет общественное доверие. Однако они отметили, что препарат не может вызвать заражение вирусом иммунодефицита человека, который может привести к СПИДу, а последующее тесты подтвердили, что у участников испытаний не было ВИЧ.

Секретарь департамента здравоохранения Австралии Брендан Мерфи подтвердил, что испытание было прекращено из-за того, что ложноположительные результаты на ВИЧ могут подорвать доверие общества к программе вакцинации.

«Это [вакцина], вероятно, сработает. Но мы не хотим подвергать сомнению наше доверие к ней. Этот ложноположительный тест мог вызвать некоторую путаницу и неуверенность, хотя в вакцине была использована очень и очень хорошая технология», – сказал он.

Австралия планирует начать программу вакцинации в марте. Власти страны утверждают, что их успехи в подавлении вируса позволяют отложить утверждение вакцин на более дальний срок. Австралия подписала соглашения о закупке четырех вакцин на сумму 3,3 млрд австралийских долл. (2,5 млрд долл.США) с AstraZeneca и Оксфордским университетом, Novavax, Pfizer и BioNTech и CSL и Квинслендским университетом.

Вчера «ФВ» сообщил, что вакцина от китайской компании Sinopharm имеет 86%-ную эффективность. В 3 фазе испытаний препарата приняли участие 31 тыс. добровольцев из 125 стран.

Николай Соколов

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