Минздрав РФ упростит выдачу лекарственных препаратов инкурабельным пациентам

Согласно предложенным поправкам в приказ, лицо, ухаживающее за неизлечимым пациентом на завершающем этапе его жизни, в случае если он сам по состоянию здоровья не может оформить доверенность, сможет получить препараты за него без доверенности при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и выписки из медкарты пациента, которая будет оставаться в аптечной организации.
Изменения будут внесены и в срок действия рецептов – лекарства будут выдаваться после истечения срока действия рецепта, если пациент в это время находился на отсроченном обслуживании, но в течение срока, не превышающего 90 дней.
Как сообщается в пояснительной записке к документу, поправки разработаны по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ №5 от 28 июля 2020 года. Новый механизм, по мнению ведомства, позволит упростить процедуру оформления рецептов на наркотические средства и психотропные вещества, тем самым повысив доступность наркотических и психотропных лекарственных препаратов.
В конце мая 2018 года Минздрав сообщал, что готовит изменения в законодательство, чтобы препараты для неизлечимых больных смогли применяться «уже на стадии клинических исследований с последующим жестким пострегистрационным контролем» пациентов.