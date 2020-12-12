«Герофарм» будет производить один из компонентов вакцины «Вектора» против COVID-19

«Герофарм» выступит индустриальным партнером Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» по производству вакцины от новой коронавирусной инфекции. Компания будет производить один из ключевых компонентов – белок-носитель, сообщил гендиректор «Вектора» Ринат Максютов. «Герофарм» выступит индустриальным партнером Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» по производству вакцины от новой коронавирусной инфекции. Компания будет производить один из ключевых компонентов – белок-носитель, сообщил гендиректор «Вектора» Ринат Максютов.

«Компания «Герофарм» приступила к промышленному освоению технологии ключевого компонента вакцины «Вектора» 3 ноября 2020 года. За это время мы провели несколько лабораторных прогонов и произвели несколько промышленных серий. Нами было получено принципиальное понимание того, что этот компонент может быть произведен на мощностях нашего завода в Пушкине», – сказал гендиректор «Герофарма» Петр Родионов. По его словам, промышленное производство компонента начнется с декабря 2020 года, к марту 2021 года планируется выйти на максимальные объемы для обеспечения потребности «Вектора».

Разработанная «Вектором» вакцина ЭпиВакКорона поступила в гражданский оборот, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Максютов уточнил, что на площадке «Вектора» произведено 50 тысяч доз вакцины, первые две серии объемом 7,8 тысячи доз доставлены в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тулу и Новосибирск.

ЭпиВакКорона зарегистрирована в октябре 2020 года. Это вторая появившаяся в России вакцина против COVID-19. Первым вакцину против коронавируса Спутник V зарегистрировал НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Обе вакцины зарегистрированы по ускоренной схеме – до завершения всех клинических испытаний. Сейчас проводятся пострегистрационные испытания ЭпиВакКороны на 3 тысячах добровольцах старше 18 лет.

Вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции вошла в перечень ЖНВЛП. НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи уже зарегистрировал предельную цену на свою вакцину (она составила 1 942 рубля), «Вектор» – еще нет.